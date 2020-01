Seltsamer Fall : Feuerwehr holt Audi aus dem Rhein

Emmerich/Kleve Wo mag dieser Audi wohl herkommen? Die Wasserschutzpolizei sichtete ihn am Samstag im Rhein.

Die Emmericher Feuwerwehr hatte am Samstag auf der linken Rheinseite in Höhe der Emmericher Brücke einen ungewöhnlichen Einsatz. Eine Patrouille der Wasserschutzpolizei entdeckte an Rheinkilometer 853 in Ufernähe einen Wagen, der im Wasser lag. Um 13.49 Uhr rückte der Löschzug Stadt an mit Unterstützung des Feuerwehrbootes aus Vrasselt. Vom Boot aus befestigten die Feuerwehrleute eine Seilwinde an dem Fahrzeug, so dass es von Land aus ans Ufer gezogen werden konnte. Während der Maßnahmen wurde das betroffene Teilstück auf dem Rhein durch die Wasserschutzpolizei gesichert.