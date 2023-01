Haverie in den Niederlanden Kohle-Frachter brannte im Hafen von Lobith

Am Dienstagabend wurden der Löschzug Stadt und das Feuerlöschboot kurz vor 19 Uhr zu einem Schiffsbrand nach Tolkamer in die Niederlande alarmiert. Die Rettungsleitstelle im niederländischen Nijmegen hatte das Feuerlöschboot zur Unterstützung angefordert. Im Hafen von Lobith in den Niederlanden brannte ein 135 Meter langes, mit Kohle beladenes Schiff. Kurz nach dem Ausrücken der Emmericher Wehr gab es dann aber die Rückmeldung, dass die Hilfe nicht mehr benötigt wurde. Niederländische Einsatzkräfte hatten das Feuer in der Zwischenzeit bereits löschen können. Anschließend fuhr der Frachter aus eigener Kraft zum Schutzhafen weiter, wo weitere Untersuchungen an dem Schiff durchgeführt wurden.