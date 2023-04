Löschzug Stadt Wasserschaden am Neumarkt

Bereits am vergangenen Montag gegen 22.30 Uhr musste der Löschzug Stadt zu einem umfangreichen Wasserschaden in den Neubau am Neumarkt ausrücken. Anrufer hatten zuvor den Schaden gemeldet, der über einem Markt im Erdgeschoss entstanden war. Als die Kräfte der Feuerwehr eintrafen, mussten sie sich zunächst erst einmal gewaltsam Zugang über die Drehleiter und eine Steckleiter zur ersten und zweiten Etage verschaffen. Dabei musste ein Fenster eingeschlagen werden.