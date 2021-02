Kohlenmonoxid : Feuerwehr schaltet die Gastherme ab

Emmerich Kein kaltes Herz, sondern kühler Kopf: Die Feuerwehr hat auf dem Mühlenweg Schlimmeres verhindert. In einer Wohnung trat gefährliches Gas aus.

Wer Kohlenmonoxid einatmet, kann an den Folgen einer solchen Vergiftung im schlimmsten Fall sterben. Das Gas ist gefährlich. Und so war der Einsatz der Feuerwehr Emmerich heute Morgen um 9.24 Uhr auf dem Mühlenweg in Emmerich wichtig. Die Wehr war gerufen worden, weil in einer Dachgeschoss-Wohnung Gasgeruch bemerkt worden war. Der Kohlenmonoxid- Melder hatte den Alarm ausgelöst. Ein Trupp ging unter Atemschutz in den betroffenen Bereich. Das Messgerät zeigte leicht erhöhte Werte an. Daraufhin wurde die Gastherme außer Betrieb genommen und die Räumlichkeiten belüftet. Am Einsatz waren neben der Polizei auch die Stadtwerke Emmerich beteiligt.