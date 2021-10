Zwei Unfälle, ein Küchenbrand : Drei Einsätze für die Feuerwehr

EMMERICH Die Emmericher Feuerwehr hatte am Samstag zwei Einsätze auf der Autobahn nach Verkehrsunfällen, bei denen niemand verletzt wurde. Dazu kam noch ein Küchenbrand in Hüthum, der glimpflich verlief.

(bal) Gleich zwei Einsätze hatte die Emmericher Feuerwehr am Wochenende auf der Autobahn: Am Samstagmorgen waren Einsatzkräfte des Löschzugs Elten gerade auf dem Weg zu einer Ausbildungsübung an der Feuerwache, als sie auf der A3 vor der Abfahrt Emmerich an einem Verkehrsunfall vorbeikamen. Daran waren zwei Pkw beteiligt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Feuerwehrleute sicherten die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Autobahn-Polizei ab.