Am Freitagabend Feuerwehr löscht Garagenbrand

Am Freitagabend wurden die Löschzüge Stadt und Hüthum gegen 19.30 Uhr zu einer brennenden Garage auf die Konrad-Adenauer-Straße alarmiert. Aufgrund einer laufenden Hygieneschulung an der Wache der Einheit Stadt konnten die ersten Fahrzeuge zügig ausrücken. An der Einsatzstelle eingetroffen, wurde dann schnell ein Trupp mit Atemschutz zur Brandbekämpfung in die Garage vorgeschickt. Dieser konnte den Brand in der Garage schnell löschen. Im Anschluss wurde die Garage mittels Wärmebildkamera kontrolliert sowie Lüftungsmaßnahmen durchgeführt. Der praktische Teil der Hygieneschulung konnte dann direkt an der Einsatzstelle vor- und durchgeführt werden. Noch während der Aufräumarbeiten gab es einen weiteren Einsatz: Die Feuerwehr wurde zu einer Türöffnung zur Baustraße gerufen. Als Einsatzkräfte dort ankamen, war die Türe bereits geöffnet, so dass sie nicht tätig werden mussten.