Am Neumarkt

Emmerich Wie gut, dass es die Feuerwehr gibt. Und der Hausbesitzer sollte sich dringend um den Aufzug kümmern.

Über eine Stunde lang saß am Freitag ein Kind in einem Fahrstuhl am Neumarkt 14 fest. Der Feuerwehr gelang es schließlich, den Lift zu öffnen. Das Kind hatte zuvor das Nachhilfe-Büro im Haus besucht und nachher den Aufzug genommen.