Großeinsatz in Emmerich : Ursache für Wohnungsbrand noch unklar

Das Feuer war gegen 1.15 Uhr ausgebrochen. Vermutlich nach einer Explosion in der Küche. Foto: Guido Schulmann

EMMERICH In der Nacht zu Montag ist es zu einem schweren Brand in einem Wohnhaus an der Netterdenschen Straße gekommen. Fünf Bewohner wurden verletzt, einer davon schwer. Auch vier Feuerwehrleute mussten ins Krankenhaus.