Brüderpaar unter Verdacht Festnahmen nach Sexualdelikt in Werth

Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, schwerer Raub, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung – dies sind die Straftaten, die einem 29-jährigen Mann aus Isselburg-Werth und dessen 25-jährigem Bruder (gemeldet in Wesel, bei seinem Bruder lebend) vorgeworfen werden. Opfer ist ein junger Mann aus dem Kreis Wesel, der in den Wochen vor den Taten bei den Brüdern in Werth gewohnt hatte. Die beiden Tatverdächtigen wurden jetzt festgenommen und befinden sich in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Münster am Sonntag mitteilten, sei es von Mittwoch bis Freitag zu den Straftaten gekommen, die den Männern jetzt zur Last gelegt werden.