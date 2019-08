Festival : Festival-Stimmung in der Bäckerei

Haldern Traditionell folgt für die Haldern-Pop-Gänger nach der Ankunft am Bahnhof das „Wegbier“ – und ein Besuch in der Bäckerei Jansen.

„Wir können nicht leugnen, dass wir am Festivalwochenende mehr Umsatz machen. Das freut uns natürlich sehr. Das Festival bringt Abwechslung in den normalen Alltag und die jungen Leute bringen viel Leben ins Dorf“, freut sich Eva Jansen, Mitbetriebsinhaberin.

Einen ganz besonderen Auftrag gibt es ebenfalls am Tag für die Mitarbeiter der Bäckerei, für die an diesem Sommerferienwochenende stets eine eingeschränkte Urlaubsgenehmigung gilt: Sie backen die Brötchen, die die unmittelbaren Anlieger auf der Lohstraße und den umliegenden Straßen des Festivalgeländes zur Entschädigung vom Haldern Pop Team bekommen. „Am Freitag und Samstag bekommen die Festival-Nachbarn die Brötchen vor die Tür gelegt, wir kümmern uns dabei nur ums Backen, ausgeliefert werden sie von einem Verantwortlichen des Pop Teams. Denn da muss man sich auch richtig gut auskennen, bei den ganzen Straßen“, verrät Eva Jansen.

Und das Festival besucht Familie Jansen natürlich auch. Aber erst, wenn die Öfen still stehen. „Wir gehen in jedem Jahr am Samstagabend mit der kompletten Familie in den Biergarten des Festivals. Das ist zu einer schönen Tradition geworden und so bekommen wir auch direkt etwas vom Festival-Feeling mit“, berichtet die Haldernerin.