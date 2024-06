Ferienpark Reeser Meer Investor unterzeichnet städtebaulichen Vertrag

Es geht voran am Marissa Ferienpark Reeser Meer. Erik Winther und Ulrik Lundsfryd, die Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Wald und Welle Reeser Meer GmbH, haben jetzt gemeinsam mit Bürgermeister Sebastian Hense sowie Heinz Streuff einen weiteren wichtigen Schritt abgeschlossen. So konnte in diesen Tagen die gemeinsame Unterschrift unter den so genannten städtebaulichen Vertrag gesetzt werden. Das teilte die Stadt Rees am Dienstag mit.