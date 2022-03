Reeser Meer : Ferienpark: Grüne wollen mehr Bedenkzeit

So sieht der Entwurf für das Feriendorf am Reeser Meer aus. Die Reeser Politik befürwortet mehrheitlich die Pläne. Foto: Marissa

REES Die Fraktionen von CDU, SPD und FDP sind von dem vorgestellten Konzept für den Ferienpark Reeser Meer angetan. Die Grünen lehnen die Pläne nicht prinzipiell ab. Sie wollen allerdings keinen „Schnellschuss“.

Bereits am vergangenen Samstag hatte sich ein Tross von Rees nach Niedersachsen in Bewegung gesetzt. Politiker und Vertreter der Reeser Stadtverwaltung waren nach Niedersachsen zum Dümmer See gefahren, um sich dort den Ferienpark anzuschauen, den die dänischen Geschäftspartner Erik Winther und Ulrik Lundsfryd auf die Beine gestellt haben. Er soll in geänderter Form Vorbild sein, für das, was die beiden am Reeser Meer planen.

Wie berichtet, wollen Winther und Lundsfryd an den Niederrhein expandieren. Für mehr als 200 Millionen Euro soll am Reeser Meer ein Ferienpark mit 300 Wohneinheiten entstehen. Der Baggersee, der Sandstrand, die Freizeitanlagen und die Gastronomie sind öffentlich, können also gleichermaßen von den Feriengästen wie auch von der lokalen Bevölkerung genutzt werden – unabhängig von der Buchung eines Ferienhauses. Bereits im kommenden Jahr soll gebaut und im darauf folgenden eröffnet werden.

Info Rat soll am 16. März entscheiden Termin Am Mittwoch, 16. März, werden die Investoren ab 17 Uhr ihre Pläne im Reeser Bürgerhaus präsentieren. Die Sondersitzung des Rates ist öffentlich. Es gelten die 2G-Regeln. Der Rat muss entscheiden, ob ein Kaufvertrag für das Gebiet am Reeser Meer unterzeichnet wird. Die Baugenehmigung und die Bauaufsicht obliegen allerdings den Kreis Kleve.

Die Investoren wollen zwei neue Firmen mit Sitz in Rees gründen. Die erste GmbH ist für die Planung, Entwicklung, Bauleitung und Finanzierung verantwortlich. Nach der Fertigstellung stehen die Ferienhäuser und -wohnungen zum Verkauf. Die neuen Besitzer verpflichten sich, die Immobilien für das Gros des Jahres an Gäste zu vermieten. Eine zweite GmbH übernimmt diese Buchungen, den Betrieb, die Verwaltung und die Instandhaltung.

Die Politik in Rees zeigt sich von diesen Plänen angetan. „Das wird ein Vorzeigeprojekt, das für Rees eine Initialzündung bedeutet. Auch unsere gastronomischen Betriebe und der bereits vorhandene Tourismus-Bereich werden davon profitieren“, ist Clemens Willing überzeugt. Der Vorsitzende der örtlichen FDP ist zudem damit zufrieden, dass die Anlage in Rees klimaneutral und energieautark geplant wird. Dass die Bauweise am Reeser Meer nicht Beton wie am Dümmersee, sondern in Holzbauweise vorgenommen wird, freut den Schreinermeister ohnehin. „Das passt auch besser zu Rees“, sagt er. Auch wenn über Details wie die An- und Abfahrt noch gesprochen werden müsse, sei die Planung gut, findet Willing.

Ganz ähnlich sieht das auch Dieter Karczewski. Der CDU-Fraktionsvorsitzende zeigte sich beeindruckt von dem, was der Tross aus Rees in Niedersachsen zu sehen bekam. „Die Ausstattung der Häuser geht deutlich über das hinaus, was normaler Standard ist. Besonders freut mich, dass auch viel für Kinder getan wird. Alles in allem sind wir komplett begeistert.“ Wichtig sei für die CDU gewesen, dass die Anlage in Rees für alle zugänglich sein soll. Jetzt zahle sich auch aus, dass es für den Bereich bereits einen fertigen Bebauungsplan gebe. „Dadurch wird das ganze Verfahren deutlich beschleunigt.“

Gespräche gab es am Dülmersee auch mit dem dortigen Bürgermeister und dem Landrat. Beide hätten sich voll des Lobes über die Investoren gezeigt, deren Geschwindigkeit enorm gewesen sei. „Da muss man nicht gehen, sondern laufen, um mithalten zu können“, hätten die beiden den Reesern erklärt.

Dass am Reeser Meer auch ein öffentliches Strandbad geplant sei, eröffne zudem auch weitere Optionen. „Sollte es weiterhin schwierig sein, eine Firma zu finden, die uns das Freibad bauen will und die Preise weiter nach oben gehen, könnte ein Strandbad am Reeser Meer eine Alternative sein“, sagt Karczewski.

Das wiederum sieht Peter Friedmann anders. Der SPD-Fraktionsvorsitzende will weiterhin an den Plänen für ein Freibad am Grüttweg festhalten. Auch weil der Ferienpark Geld durch die Gewerbesteuer Geld in die städtische Kasse spülen werde. Prinzipiell teil Friedmann aber die Beurteilung seiner Kollegen aus den anderen Fraktionen: „Diese Pläne werden Strahlkraft nicht nur für Rees, sondern für die ganze Region haben. Man kann eigentlich gar nicht dagegen sein.“