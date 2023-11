Reeser Meer Abgrabung um fünf Jahre verlängert

Die Planungen für den Ferienpark am Reeser Meer gehen weiter voran. Wie berichtet, will dort der dänische Investor Marissa am Reeser Meer den Bau von rund 300 Wohneinheiten (Ferienhäuser- und Wohnungen), die vermietet werden sollen. Dazu ist unter anderem auch ein Strandbad geplant. Das 300-Millionen-Euro-Projekt soll bis zum Sommer 2029 fertig werden, wobei der erste Abschnitt des Ferienparks mit 200 bis 250 Häusern schon im Sommer 2027 eröffnet werden könnte. Nach Angaben von Marissa-Geschäftsführer Erik Winther ist das Reeser Meer damit das größte derzeit geplante Tourismus-Projekt in NRW.