Konzert am 26. Oktober „Felkmett“ im Oktober im Kapaunenberg in Emmerich

Ihre Fancommunity wächst stetig. Für die „dynamische Powerkapelle vom Rhein“ Grund genug, um an das Konzert-Event von Oktober 2022 anzuknüpfen und den „Bölt“ wieder „auf Links zu ziehen“. Damals besuchten über 650 Besucher das Konzert der Emmericher Band.„Wir freuen uns sehr, dass unsere Freunde von den `Hot Rock Devils` Zeit und Lust haben, das Publikum am 26.10. vorweg in Fahrt zu bringen“ verrät Marcel Janßen. Die Rockabilly-Band mit Frank Beyer, Wolfgang Lohmüller und Marco Wanders wird den Konzertbesucher ab 20 Uhr mit feinster handgemachter Musik und unverwechselbaren Stimmen anheizen.