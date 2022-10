Auftritt im Kapaunenberg in Emmerich : Felkmett: Eine Band geht ihren Weg

Da wächst eine Band mit hohen Beliebtheitswerten heran: Wer sich am Samstag auf den Weg zum Emmericher Kapaunenberg gemacht hat, war einer von über 600 begeisterten Konzertbesuchern und wird sich wohl auch noch heute über diesen grandiosen Abend freuen.

Mit einer Mischung aus deutscher und internationaler Rock- und Pop-Musik bewies das Quartett einmal mehr ihr gutes Gespür, um den Geschmacksnerv ihrer Fans und Gäste auf den Punkt zu treffen. Vom ersten Ton an brodelte es vor der Bühne am Bölt. „Ey, wat geht denn hier ab?!“ so die ersten Worte des beeindruckten Bandmitglieds Lasse Kaal an die tobenden Gäste. Es wurde lautstark mitgesungen, es wurde getanzt, es wurde gepogt und auch die klassische Polonaise hat nicht gefehlt. Während Großeltern die Musiker im hinteren Teil des Saales feierten, initiierte Frontmann Marcel Janßen dem 13-jährigen Fan Moritz in der ersten Reihe sein Debüt beim Stagediving.