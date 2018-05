Rees : Feldmarker freuen sich auf ihr Schützenfest

Der Thron der Feldmarker mit dem Königspaar Carsten Langert und Steffi Drommelschmidt-Langert . Foto: schützen

Rees Von Samstag bis Montag, 2. bis 4. Juni, feiert der Bürgerschützenverein Rees-Feldmark, Groin und Bergswick sein Schützenfest. Am Samstag treten die Schützen um 15.30 Uhr auf dem Schützenfestplatz an der Bergswicker Straße an zum Abholen des amtierenden Königspaares Carsten Langert und Steffi Drommelschmidt-Langert. Da der König in der Fallstraße wohnt, kommt es in diesem Jahr zu dem seltenen Ereignis, dass die Feldmarker Schützen auch durch Teile der Innenstadt marschieren. Anschließend geht es weiter zum Gedenken ans Ehrenmal, danach findet ab 18.15 Uhr das Preis- und Königschießen der Jungschützen statt. Gegen 19 Uhr werden die Schießschnüre im Festzelt verliehen. Ab 20 Uhr ist beim Schützenball Tanzen ist ausdrücklich erwünscht.

Am Sonntag organisiert die Reiterabteilung das Kinderschützenfest mit Spielen und Gewinnmöglichkeiten - und das alles kostenlos für alle Kinder, auch wenn sie nicht Mitglied im Verein sind. Justin Harder und Anna-Maria Kox sind schon gespannt, wer sie als neues Kinderkönigspaar ablösen wird. Nach einem Fassbieranstich mit Freibier eröffnet um 15 Uhr die Kaffee- und Kuchentafel, die musikalisch untermalt wird durch das Platzkonzert des Halderner Blasorchesters. Das Preis- und Königschießen um den neuen Feldmarker Schützenkönig beginnt um 16 Uhr. Bereits ab 19 Uhr kann wieder getanzt werden.

Der Montag geht um 11 Uhr mit dem Preis- und Vizekönigschießen weiter, bei dem es gilt, einen Nachfolger für Helmut Boland zu finden. Ab 17.15 Uhr werden der neue Feldmarker Schützenkönigund das neue Kinderschützenpaar mit einer Kutsche abgeholt. Nach dem Umzug durch die Feldmark findet die Parade statt. Ab 20 Uhr werden die Gastvereine (St.-Irmgardis-Bruderschaft Esserden, Bürgerschützenverein Rees) erwartet, um das Schützenfest mit dem Krönungsball ausklingen zu lassen.



Die Umzüge am Samstag und am Montag werden begleitet vom Tambourcorps Rees und Bienen sowie vom Tambourcorps Kehrum und dem Blasorchester Haldern. Für die Musik abends im Festzelt sorgt jeweils beliebte Party-Band "The New Empire". An allen drei Tagen ist im Festzelt der Eintritt frei.

(RP)