Feige Flucht in Emmerich Unbekannte(r) lässt verletzte Frau zurück

Am Mittwoch kam es gegen 14:30 Uhr an der Beeker Straße in Elten zu einem Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Frau aus den Niederlanden fuhr mit einem Pedelec auf dem Radweg aus Fahrtrichtung Elten kommend. „Aus entgegengesetzter Fahrtrichtung kam der Frau ein Verkehrsteilnehmer entgegen, welcher den Radweg mit einem Dreirad befuhr“, schreibt die Polizei. Es ist nicht klar, ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt hat. Es kam zur Kollision, wodurch die Frau zu Boden stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Autofahrer leistete Erste Hilfe und informierte den Rettungsdienst. Der Verkehrsteilnehmer auf dem Dreirad entfernte sich vom Unfallort. Die Frau musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.