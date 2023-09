Emmerich Das Wetter - Der Feierabendmarkt ist abgesagt

Der Feierabendmarkt in Emmerich ist abgesagt worden. Das hat die Wirtschaftsförderung auf Facebook mitgeteilt. „Auf Grund der bevorstehenden Wetterprognosen werden wir den Feierabendmarkt für Donnerstag leider absagen müssen. Einige Aussteller waren sich genau so unsicher wie wir“, heißt es dort. Und weiter: „Behalten wir den ersten Feierabendmarkt in guter Erinnerung und freuen uns auf die Feierabendmärkte 2024.“