Emmerich in Feierlaune Feierabendmarkt wieder ein Erfolg

Emmerich · Diese Veranstaltung hat das Zeug, ein Dauerbrenner zu werden. Der zweite Feierabendmarkt am Donnerstagabend in Emmerich zog wieder jede Menge Menschen an.

21.06.2024 , 09:49 Uhr

Auf dem Neumarkt zauberte Ballonkünstler Maik Schugt Figuren für die Kinder. Foto: Christian Hagemann