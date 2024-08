Die Leute lieben diese Veranstaltung Feierabendmarkt zum letzten Mal in diesem Jahr - Am 15. August in Emmerich und Rees

EMMERICH · Die Emmericher lieben diese Veranstaltung. Und die Reeser auch. Den Feierabendmarkt gab es in diesem Jahr schon zweimal. Der dritte - und letzte in diesem Jahr - folgt in der kommenden Woche in beiden Städten.

06.08.2024 , 14:25 Uhr

In der nächsten Woche ist wieder Feierabendmarkt. Foto: Christian Hagemann

Am Donnerstag, 15. August, wird der Neumarkt wieder zum Treffpunkt und zur Entspannungszone. Von 16 bis 22 Uhr steht der dritte und letzte Feierabendmarkt des Jahres in Emmerich an. Organisiert von der Wirtschaftsförderung, werden wieder kalte Getränke, leckeres Essen und Live-Musik angeboten – die ideale Atmosphäre, um einen gemütlichen Abend mit Freunden und Kollegen zu verbringen. Übrigens: Feiern können nicht nur die Emmericher, sondern auch die Reeser. Ebenfalls am Donnerstag, 15. August, geht es los auf dem Marktplatz in Rees ab 16 Uhr mit dem letzten Feierabendmarkt in diesem Jahr. Der Markt lädt zum Essen, Trinken, Musik hören und Relaxen ein. Die lokalen Gastronomen und regionalen Bierbrauer freuen sich auf viele Besucher. Der Markt startet - ebenso wie in Emmerich - um 16 Uhr und endet um 22 Uhr.

(hg)