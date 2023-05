Freizeit Donnerstag lockt der Feierabendmarkt

REES · Der erste von drei Feierabendmärkten in diesem steigt am Donnerstag erneut mit einem großen lokalen Angebot. So soll auch Werbung für das Reeser Stadtgutscheinsystem gemacht werden.

31.05.2023, 19:00 Uhr

Ein Bild aus dem letzten Jahr: Auch diesmal sind unter anderem wieder wieder kleinere Brauereien aus der Region vertreten. RP-Archiv: mvo Foto: Markus van Offern (mvo)

Am Donnerstag, 1. Juni, startet auf dem Marktplatz in Rees ab 16 Uhr der erste Feierabendmarkt in diesem Jahr. Der Markt lädt zum Essen, Trinken, Musik hören und Relaxen einlädt. Fünf regionale Bierbrauer und der nostalgische Cocktail-Truck „Rolling Cocktail“ aus Rhede sind vor Ort. Aus dem Stadtgebiet Rees ist die Millinger Braumanufaktur dabei. Es freuen sich auch die Hausbrauerei „Walter Bräu“ aus Wesel-Büderich, das Brauhaus Jäger aus Xanten, die Feldschlösschen Brauerei aus Hamminkeln sowie die Braumanufaktur Hamminkeln darauf, ihre Biere zu präsentieren. Erstmals beim Feierabendmarkt dabei ist auch die Bürgerhaus Pächterin Silke Waerder mit ihrem Team. Sie wird an allen Donnerstagsterminen die Außengastronomie öffnen. Aufgestellte Pavillons laden zum Relaxen ein. Beispielsweise um die Musik des Reeser Live-Trios Tessa van Straalen, Robby Drews und Stefan Belting zu genießen. Das Team von Mike und Anni Baatsch vom Restaurant Zur Linde aus Esserden grillt Pulled Pork Burger und Grillkartoffeln. Im Nostalgie-Bus „hinundcrepes“ aus Moers werden Milch und Eier aus dem Reeser Stadtgebiet für die Zubereitung von verführerischen Crêpes verwendet. Das Ristorante Da Vinci vom Melatenweg ist wieder mit dabei und verkauft Antipasti und Wein. Die Barbecue-Meister aus Kevelaer bringen Grillbratwurst und Kartöffelchen mit. Bei den nächsten Terminen werden auch Patrick und Jaqueline Bünck aus Empel wieder Lamm von ihrem Empeler Lamm anbieten. Für die Bewirtung konnte die Wirtschaftsförderung der Stadt, als Veranstalterin des Marktes, gastronomische Betriebe gewinnen, die beim Reeser Stadtgutscheinsystem mitmachen. „Der Feierabendmarkt soll dazu beitragen, dass der Reeser Stadtgutschein zur Stärkung des lokalen Einzelhandels und der Gastronomie weiter im Fokus bleibt“, erläutert Wirtschaftsförderin Sandra Kimm-Hamacher. Stadtgutscheine können dauerhaft als attraktive Geschenke zu verschiedenen Anlässen in der Touristeninformation erworben werden. Für die kleinen Gäste wird bei den Feierabendmärkten auch eine Hüpfburg aufgebaut. Weitere Termine für die beiden nächsten Feierabendmärkte in Rees sind Donnerstag, 13. Juli, sowie Donnerstag, 10. August.

(RP)