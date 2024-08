Erfolgreich in Emmerich und Rees Feierabendmärkte auch wieder in 2025

Emmerich/Rees · Die Feierabendmärkte in Emmerich und Rees waren Publikumsmagneten. Nach dem Erfolg in 2024: So soll es in Emmerich und Rees weitergehen.

17.08.2024 , 06:00 Uhr

Auch der letzte Feierabendmarkt in Emmerich in diesem Jahr am 15. August war sehr gut besucht. Foto: WFG Emmerich