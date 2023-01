Bürgermeisterwahl FDP kündigt Kandidatur an

Nachdem die Liberalen in der vergangenen Woche bekannt gegeben hatten, dass sie weder Bodo Wißen von der SPD noch Sebastian Hense von der CDU unterstützen wollten, teilten sie am Montagabend mit, dass sie für den 5. Februar eine Wahlversammlung im Hotel Lindenhof in Haldern planen (11 Uhr), bei der ein Bewerber für die Wahl aufgestellt werden soll. Wer sich für eine Kandidatur bewirbt, erklärte die FDP indes nicht.