Kommunalwahl 2020 : Wahlplakat mit Spaß-Faktor

Neben FDP-Bürgermeisterkandidat Clemens Willing (l.) nahm RP-Autor Michael Scholten Platz und verwandelte sich dadurch in eine bärtige Schönheit. Foto: Michael Scholten

RP-Foto: Scholten Mit einer witzigen Idee wirbt die Reeser FDP für ihren Bürgermeisterkandidaten Clemens Willing. Wer will, kann am Busbahnhof in Rees mit auf das Wahlplakat der Liberalen kommen.

(ms) Mit einer ganz besonderen Art der „Bürgerbeteiligung“ ist die FDP in den kommunalen Wahlkampf gezogen: Am Reeser Busbahnhof wirbt ein 3,40 mal 1,60 Meter großes Plakat für den liberalen Bürgermeisterkandidaten Clemens Willing. Der Clou: Die blonde Dame, die auf einer Bank neben Millinger Tischlermeister sitzt, hat kein Gesicht, dafür aber an selber Stelle eine Auslassung, durch die jeder, der will, seinen Kopf stecken kann. RP-Autor Michael Scholten nahm so für ein Foto neben dem Kandidaten Platz und verwandelte sich in eine Bärtige Schönheit.

Die originelle Idee stammt von der Reeser Werbeagentur KANN.DU, die auch das Foto auf dem Damm bei Haffen gemacht hat und für den Druck aller Wahlplakate der Reeser Liberalen verantwortlich zeichnete. „Unser Plan ist, dass sich viele Menschen mit diesem Plakat fotografieren und die Bilder im Internet verbreiten“, sagt Agenturchef Shaya. Insgesamt entwarf er sieben XXL-Plakate für das Stadtgebiet, das „Mitfahrbank“-Motiv ist aber einmalig und steht ausschließlich am Reeser Busbahnhof.