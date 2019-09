Politik : FDP besuchte Betrieb der Ehringfelds

Nach der Betriebsführung gab es im Gespräch so manche überraschende Erkenntnis. Foto: fdp

Rees In den Gesprächen ging es unter anderem um Subventionen für Landwirte.

(RP) In diesen Tagen besuchte der Ortsverband der FDP den landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Ehringfeld in Rees-Millingen. Die Führung eröffnete den Teilnehmern einen Einblick in einen modern strukturierten, zweigeteilten Betrieb. Auf der einen Seite ein Milchviehbetrieb mit eigener Aufzucht, der auf gentechnisch veränderte Futtermittel völlig verzichtet. Dieser Betrieb verwertet die auf seiner Fläche erzeugten Futtermittel komplett selbst, um den Zukauf möglichst gering zu halten. Auf der anderen Seite ein Lohnunternehmen, dass auch kleinere und mittlere Betriebe mit ihren Erntemaschinen bedienen kann. Auf diese Weise machen die beiden Betriebsleiter den Betrieb krisenfester.