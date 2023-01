Bürgermeisterwahl FDP: Clemens Willing will Bürgermeister werden

Die Zahl der Kandidaten, die Christoph Gerwers als Reeser Bürgermeister beerben wollen, ist jetzt auf vier angestiegen. Nach Sebastian Hense (CDU), Bodo Wißen (SPD) und Jürgen Tenter (parteilos) hat nun auch Clemens Willing von der FDP angekündigt, sich der Wahl am 23. April stellen zu wollen. Zuvor muss der Chef der Reeser Liberalen allerdings noch von einer Wahlversammlung der FDP am 5. Februar offiziell als Kandidat aufgestellt werden.