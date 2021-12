Lokalpolitik : Emmericher FDP vor 75 Jahren gegründet

Historiker Wolfgang Urbach hat in zwei Schriftstücken die Geschichte der FDP Emmerich von 1946 bis 2015 zusammengefasst. Foto: Monika Hartjes

EMMERICH Die FDP in Emmerich erinnert an ihre Gründung, die sich auf den 13. Dezember 1946 datieren lässt. Wohl schon im März 1946 hatten sich sechs junge Emmericher zusammengefunden, um die FDP zu gründen.

Erster Vorsitzender war der selbständige Schreinermeister Johannes Buenen, sein Stellvertreter und gleichzeitiger Geschäftsführer Herbert Jansen, technischer Zeichner. Von nun an wollte die Gruppe im liberalen Sinne am politischen Wiederaufbau Deutschlands in Stadt und Kreis teilnehmen.