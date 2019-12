Politik : FDP: Elternbefragung soll Realschule etablieren

Emmerich (RP) Vor den Emmericher Liberalen sprach die Landtagsabgeordnete und schulpolitische Sprecherin der FDP Landtagsfraktion, Franziska Müller-Rech, zum Thema „Schullandschaft und Schulpolitik in NRW“.

Ein Mitglied der Bürgerinitiative „Freunde der Realschule“ führte aus, dass man in Emmerich die Haupt- und Realschule durch eine Gesamtschule ersetzt habe, und diese auf eine Sechszügigkeit geplant sei, aber im aktuellen Schuljahr auf Vierzügigkeit geschrumpft sei. Demnach seien Millioneninvestionen in ein beziehungsweise mehrere Schulgebäude geplant, damit jeweils sechs Klassen Platz finden. Folglich plädierte das Mitglied der Bürgerinitiative für eine kleine zweizügige Realschule, die Platz im Gesamtschulgebäude finden könnte. So würden Schüler, die in die Nachbarkommune zur Schule gingen, zurückgeholt und das Gymnasium entlastet. Dadurch würde auch keine Konkurrenz zur Gesamtschule entstehen, anders als oft dargestellt.