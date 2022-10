Die etwas andere Karnevalssitzung in Emmerich : FastNackt: „Wir machen et einfach“

Emmerich Karneval kann auch ganz anders sein. So wie FastNackt. Die beliebte Bühnenshow mit allem, was Emmerichs Karneval besonders witzig macht.

Nach genau drei Jahren coronabedingter Pause muss doch endlich wieder etwas passieren. Worauf warten wir? Darauf, dass sich keiner mehr an uns erinnert? So und ähnlich wurde diskutiert im Kellertheater Seifenblase e.V. in Emmerich. Seit Jahrzehnten werden im Kellertheater die beliebten FastNackt- Abende veranstaltet. Nach langer Pause soll es nun weitergehen. „Wir machen et einfach“, so lautet auch das Motto für die etwas abgespeckte Version von FastNackt 2023.