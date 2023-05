Farbenwald Festival in Borken DJs bringen den Wald zum Leuchten

Die Temperaturen steigen, der Sommer rückt näher, die Vorfreude auf die Open-Air-Events steigt. In der Region war das Farbenwald-Festival in Borken so etwas wie der Startschuss für die Saison. Die Zutaten stimmten auf jeden Fall: Bekannte DJs, ein Gelände idyllisch im Wald, ein See zu Chillen und dazu dann auch noch das passende Wetter.