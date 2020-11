Auf der Steinstraße : „Ebkes“: Neues Familienangebot soll Januar starten

EMMERICH Die neue Anlaufstelle auf der Steinstraße richtet sich an Familien mit Kindern, Senioren und Zugewanderten in Emmerich. Sie war eigentlich für den Wette Telder vorgesehen.

Nach Möglichkeit ab Januar soll es auf der Steinstraße 10 in einem derzeit noch leer stehendem Ladenlokal ein neues Angebot der Stadt Emmerich geben. „Es wird für Familien mit Kindern, Senioren und zugewanderten Menschen bestehen“, erläuterte am Freitag Bürgermeister Peter Hinze .

Zum einen wird es deshalb dort eine Art Treffpunkt mit Café-Charakter geben. In diesem Versammlungsraum, der sich im vorderen Bereich des Ladenlokals befindet, können sich beispielsweise Senioren oder Familien mit Kindern treffen — vielleicht zu einem Erzählcafé oder anderen Aktionen. Zum anderen soll aber auch über ein Familienbüro beraten und gezielt über die Angebote, die es in der Stadt gibt, informiert werden.

Das Familienbüro wird noch einen Träger erhalten und mehrfach in der Woche besetzt sein“, erläutert Gaby Niemeck vom Fachbereich Jugend, Schule und Sport, die genauso wie ihre Kollegen Vera Artz (Intergration und Demografie) sowie Markus Dahms (Arbeit und Soziales) hofft, über „Ebkes“ möglichst viele Menschen zu erreichen. „Gerade bei den EU-Zuwanderern haben nur wenig Zugang zu dem, was in der Stadt geschieht. Wir denken daher auch an muttersprachliche Angebote, etwa auf Polnisch“, so Vera Artz.