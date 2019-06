Stadtmarketing : Familie Emmerich besucht Emmerich

Familie Emmerich und Helga Steyer. Foto: Infocenter Emmerich

Emmerich (RP) Sie waren schon öfter in Europa, aber nun zum ersten Mal in der Hansestadt Emmerich am Rhein. Dieser Besuch durfte dieses Mal bei ihrem vierwöchigen Europa-Aufenthalt natürlich nicht fehlen, da ihr Familienname gleich dem der Hansestadt ist.

