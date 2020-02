Emmerich/Rees : Falsche Polizisten: Zehn Anzeigen in Emmerich

Das Bild symbolisiert den Anruf eines Telefonbetrügers. Sie haben es oft auf Senioren abgesehen und wollen deren Gutgläubigkeit ausnutzen. Foto: Julian Stratenschulte

Emmerich/Rees Montag Nachmittag erhielten Senioren in Emmerich, Vrasselt und Hüthum Anrufe von Betrügern. Aber niemand fiel darauf herein.

Am Montag Nachmittag erhielten vermehrt Seniorinnen und Senioren in Emmerich, Vrasselt und Hüthum Anrufe von falschen Polizisten, die sich als Beamte der Polizei Emmerich ausgaben. Insgesamt sind zehn Anzeigen wegen Betrugsversuchen am Telefon eingegangen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt.

Die Angerufenen waren zwischen 66 und 81 Jahre alt und reagierten allesamt richtig: Sie beendeten das Telefonat vorzeitig und meldeten die Anrufe der echten Polizei.

In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewiesen: Die Polizei ruft nicht unter der Nummer 110 an! Indem sie sich als falsche Polizisten ausgeben, versuchen Betrüger Angaben zur finanziellen Situation oder den Wertgegenständen im Haushalt ihrer potentiellen Opfer zu erlangen. Mitunter sollen die Angerufenen dazu bewegt werden, Wertgegenstände zum Schutz an vermeintliche Polizisten zu übergeben.

Handeln Sie in solchen Fällen richtig:

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen und persönlichen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf und informieren Sie Ihre Angehörigen. Verständigen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf 110.

Eine andere Masche, die im vergangenen Herbst zur Plage im Kreis Kleve wurde, ist der Computerbetrug, bei dem sich die Anrufer als Mitarbeiter von Microsoft ausgeben und Hilfe bei PC-Problemen versprechen. Sie entlocken den Opfern hohe Geldsummen.

So kam es im Oktober 2019 zu einem Fall in Rees, bei dem von einer 72-jährigen Frau über sechs Tage hinweg ein vierstelliger Geldbetrag erbeutet wurde. Immer wieder kontaktierten vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter die Seniorin. Nachdem die Betrüger sich über eine Fernwartung in den Computer der Reeserin eingelockt hatten, schickten sie sie los, um Gutscheinkarten zu kaufen.

Die Gutscheinkarten würden dazu benötigt, um ein vermeintliches Konto auszugleichen, so die Betrüger. Nur so seien die Fehlermeldungen auf ihrem Computer zu beheben.

Ein aufmerksamer Polizeibeamter, der sich zufällig in seiner Freizeit in dem Geschäft befand, in dem die Reeserin die Gutscheinkarten wollte, schöpfte Verdacht und stoppte die Sache.

Ein weiterer fieser Trick ist der Enkeltrick. Das Unheil kündigt sich an mit diesem einen Satz: „Rate mal, wer hier spricht.“

„Wer angerufen wird und am Telefon darauf antwortet, womöglich sogar einen Namen nennt, steckt meist schon mitten drin im Schlamassel“, so die Polizei. Die Betrüger am anderen Ende der Leitung geben sich als Verwandte, Enkel oder auch gute Bekannte aus und bitten kurzfristig um Bargeld. Als Grund wird ein finanzieller Engpass oder eine Notlage vorgetäuscht, die Opfer werden zur Verschwiegenheit verpflichtet.

„Das perfide beim Enkeltrick ist, dass dabei auf die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft der meist älteren Menschen gesetzt wird“, warnt die Polizei. „Oft gibt es eine echte Bereitschaft, einen Angehörige unterstützen können. Und bei Schwerhörigkeit oder Krankheit ist eine fremde Stimme am Telefon womöglich nicht zu erkennen.“

Die Polizei rät: Nicht unter Druck setzen lassen, auflegen und den angeblichen Angehörigen unter der bekannten Telefonnummer zurückrufen. Keine Wahlwiederholung!

