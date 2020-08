Ärztliche Versorgung : Faisal Balaom übernimmt Praxis in Mehr

REES/MEHR Neue Ärzte sichern die hausärztliche Versorgung im Reeser Stadtteil. Die Stadt Rees hat sich finanziell an den Umbauarbeiten der Praxis beteiligt.

(RP) Die hausärztliche Versorgung im Reeser Ortsteil Mehr ist gesichert. Faisal Balaom, der am Melatenweg in Rees bereits seit 2005 eine hausärztliche Praxis betreibt, hat sich vergrößert und mit der Übernahme einer bestehenden Praxis in Mehr an der Klückenhofstraße eine Zweigstelle eröffnet.