Rhein-Spektakel : Fahrkarten für den Schiffskonvoi zum Lichterglanz

Emmerich (RP) Es ist nicht mehr ganz so lange hin: Am Wochenende, 27. und 28. Juli, findet Emmerich im Lichterglanz statt, das traditionelle Promenadenfest mit Schiffskonvoi und Musikfeuerwerk.

Am Samstag, 27. Juli, werden die Gäste mit flotten Rhythmen von der Bühne im Rheinpark verwöhnt. Um 23 Uhr findet das internationale musikbegleitete Höhenfeuerwerk über der Emmericher Rheinpromenade statt. In einem 20 Minuten langen Pyro-Musical wird die Firma Laser Fireworks Europe den Himmel zum Glühen bringen. Die Zuschauer werden in eine Welt des Feuers, der Farben und der Musik entführt. Für Gäste des Spektakels bietet sich die Möglichkeit, das Feuerwerk exklusiv an Bord eines der Schiffe des Schiffskonvois zu erleben. Unter anderem besteht der Schiffskonvoi aus den Schiffen Stadt Rees und Germania der Niederrheinflotte, der Eureka I der Reederei Eureka und der River Lady aus Wesel. Der Schiffskonvoi wird angeführt durch die Germania. Gegen 22.30 Uhr sammeln sich die Schiffe zum Konvoi, werden sich vor der Rheinpromenade präsentieren und stellen sich, mit bester Sicht auf das Top-Feuerwerk, auf.