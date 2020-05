Rundfahrten mit dem Fahrgastschiff : „Stadt Rees“ darf wieder auf dem Rhein schippern

REES/EMMERICH Die Reeser Personenschifffahrt darf in der kommenden Woche wieder ablegen. Die Fahrpläne werden verändert. Zunächst wird nur das Fahrgastschiff „Stadt Rees“ zu kleineren Rundfahrten starten.

(bal) Wenn in der kommenden Woche einzenle Lockerungen bei der Corona-Schutzverordnung greifen, darf auch die Reeser Personenschifffahrt wieder Rundfahrten auf dem Rhein anbieten. Wie Kapitän Rainer van Laak der RP auf Nachfrage mitteilte, werde zunächst das Fahrgastschiff „Stadt Rees“ am Wochenende 16. und 17. Mai zu kürzeren Touren von Rees aus starten. Die größere „Germania“ hingegen noch nicht. Die Bestimmungen der Schutzverordnungen seien nicht einfach umzusetzen, sagte van Laak. Zudem dürften Gesellschaften, die normalerweise in Bussen anreisen, momentan noch nicht kommen, außerdem können einzelne Ziele, zum Beispiel in den Niederlanden momentan nicht angesteuert werden. In den nächsten Tagen will die Reeser Personenschifffahrt einen veränderten Fahrplan veröffentlichen. Van Laak: „Für uns geht es jetzt wieder los, aber noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben.“