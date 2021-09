Überholmanöver auf der L7 : Pkw geschnitten: Frau (48) bei Unfall leicht verletzt

Rees Bereits am vergangenen Mittwoch kam es nach einem riskanten Überholmanöver zu einem Unfall auf der Emmericher Landstraße. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt. Der Fahrer, der den Unfall verursacht hatte, fuhr weiter.

(RP) Wie die Polizei am Montag berichtet, befuhr eine 48-Jährige Frau aus Emmerich gegen 22.15 Uhr mit ihrem Peugeot die Emmericher Landstraße in Richtung Bienen. Auf der Gegenspur befand sich ein Lkw, der in Richtung Rees unterwegs war. Dieser Lkw wurde von insgesamt zwei Autos, die hintereinander fuhren, überholt.