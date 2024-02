Isselburg Flucht vor der Polizei endet im Acker

Auf einem Acker ging es nicht mehr weiter: Vor der Polizei geflüchtet ist am Donnerstag ein Autofahrer in Isselburg. Polizeibeamte hatten den 29-Jährigen gegen 16.20 Uhr auf der Straße Springerlei kontrollieren wollen - zuvor war ihnen seine Fahrweise aufgefallen. Statt anzuhalten gab der Mann jedoch Gas, er flüchtete im weiteren Verlauf mit hohem Tempo über mehrere Straßen bis auf die Bundesstraße 67. Als er von dieser nach rechts in die Millinger Straße einbog, geriet sein Wagen nach links von der Fahrbahn ab. Der Mann lenkte gegen, stieß gegen eine Grundstücksmauer und setzte seine Fahrt über ein angrenzendes Feld fort. Dort fuhr er sich nach kurzer Zeit fest.