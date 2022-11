Raub und Sachbeschädigung : Raub in Haldern: Polizei sucht diesen Mann

Haldern Beim Schützenfest in Haldern kam es zu Straftaten. Zwei Täter sitzen in U-Haft. Nach einem dritten fahndet die Polizei nun mit Bildern einer Überwachungskamera.

(RP) Am 10. Juli kam es in im Umfeld des Halderner Schützenfestes zu zwei Raubdelikten sowie mehreren Sachbeschädigungen an Autos, für die nach Ermittlungen der Kriminalpolizei wahrscheinlich dieselben drei Verdächtigen verantwortlich sind. Die Taten ereigneten sich zwischen 1.20 und 3 Uhr. Die drei Männer sprachen unter anderem auf der Straße Op de Schapdick zwei Heranwachsende an und forderten die Herausgabe einer Flasche Korn. Dazu zog einer der Täter ein Messer (die RP berichtete).