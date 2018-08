Fahndung in Rees

Rees Nach einem Autoaufbruch im Februar geht die Polizei jetzt mit dem Bild eines Mannes an die Öffentlichkeit, der mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben hat.

(RP) Am Samstag, 3. Februar, schlug ein Unbekannter die Heckscheibe eines an der Alte Poststraße in Rees abgestellten Honda ein und entwendete ein Portmonee aus dem Wagen. Mit der EC-Karte aus dieser Geldbörse holte der Mann Bargeld an einem Geldautomaten in Hamminkeln ab. In der Bank wurde er von einer Kamera aufgenommen. Bislang konnte seine Identität noch nicht festgestellt werden. Nun liegt ein richterlicher Beschluss für die Veröffentlichung des Fotos vor, das von dem Unbekannten in der Bank gemacht wurde. Die Polizei hat es am Dienstag veröffentlicht. Die Kripo in Emmerich erbittet Hinweise zu der Person oder ihrem Aufenthaltsort unter Telefon 02822 7830.