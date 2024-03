Unterwegs ab Rees auf dem Rhein Leinen los ab Palmsonntag

Die Reeser Personenschiffahrt von Kapitän Rainer van Laak startet am Palmsonntag, 24. März, mit ihren Rundfahrten ab Rees in die neue Saison. „Leinen los“ heißt es ab Rees dann immer um 11 und 14 Uhr. Dabei wird in diesem Jahr auch wieder Emmerich angesteuert. Legt die „Germania“ um 11 Uhr in Rees los, kommt sie um 11.45 Uhr in Emmerich an. Von dort startet sie wieder um 12 Uhr in Richtung Rees, wo sie um 13.15 vor Anker geht. Die Nachmittagstour bietet sich auch Radfahrer an, die um 15 Uhr in Emmerich zusteigen. Sie können sie gut für die Rückfahrt auf der Fiets nutzen, denn das Schiff fährt dann nur noch nach Rees.