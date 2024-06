Der Rheinpegel steigt Hochwasser -die Fähren in Rees bleiben am Ufer

Das Hochwasser im Süden Deutschlands sorgt dafür, dass der Rhein auch bei uns wieder über die Ufer tritt. Der Pegel wird deshalb ansteigen. Am Mittwoch wurden in Emmerich 5,46 Meter gemessen. Bis Freitag steigt der Wert auf 6,14 bis 6,36 Meter an. Und: Schon jetzt ist das Wasser von Vater Rhein schlammig-braun. Immer mehr Treibholz findet sich im Fluss. Ein Ergebnis der katastrophalen Überschwemmungen im Süden des Landes, wo die Flüsse zu Schlammwalzen werden und alles mitreißen. Jetzt kommt das Wasser an den Niederrhein.