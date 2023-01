Fabian Gertsen Rathausmitarbeiter von Innenminister Reul ausgezeichnet

Die Stadt Rees bildet in jedem Jahr eigenes Personal aus. So steht im Spätsommer 2023 die Bewerbungsrunde für das Ausbildungsjahr 2024 bereits in den Startlöchern. Wer sich über Ausbildungs- und Studienangebote der Stadt Rees genauer informieren möchte, ist eingeladen, sich am Messestand der Stadt Rees auf der Job4U-Ausbildungsmesse am 7. März ab 16 Uhr im Bürgerhaus Rees zu informieren.