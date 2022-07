Emmerich : Experten zünden Bombe in Hüthum am Deich

Experten zünden Bombe in Hüthum am Deich

Die Bombe wurde am Deich kontrolliert gesprengt. Foto: Feuerwehr

Emmerich Und schon wieder Bombenalarm. Im Gegensatz zum Einsatz Anfang der Woche in der Innenstadt, war diese Bombe echt und keine Milchkanne.

Am Dienstag gab es zwei Einsätze für die Feuerwehr Emmerich. Um 13:15 Uhr wurden die hauptamtlichen Kräfte zu einer Amtshilfe gerufen. Am Deich in Hüthum war eine Bombe gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst entschied sich dazu, den Zünder der Bombe vor Ort zu sprengen. Die Feuerwehr stellte mit dem Tanklöschfahrzeug den Brandschutz sicher. Glücklicherweise mussten aufgrund der Lage keine Personen evakuiert werden.