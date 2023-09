Politik FDP-Rebellen wollen Wählergemeinschaft gründen

Sieben auf einen Streich – es war ein Paukenschlag, den es so in der Reeser Politiklandschaft bislang noch nicht gegeben hat: Die Austrittswelle, die im August die Reeser Liberalen erschütterte, sorgte dafür, dass die FDP erstmals nicht mehr im Reeser Rat vertreten ist. Denn die über die Parteiliste gewählten Ratsherren Thomas Winkler und Christian Schulze-Böing wollen ihr politisches Mandat behalten, allerdings nicht mehr unter der Flagge der FDP. Unabhängiges Forum Rees (UFR) heißt die Fraktion, die das Duo nun gegründet hat (die RP berichtete). „Wir wollen weiter Politik für Rees machen. Nach Möglichkeit auch über das Ende der Legislaturperiode in 2025 hinaus“, erklärt dazu Schulze-Böing.