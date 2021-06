Thomas Behrendt zog einen Ertrinkenden aus dem Rhein : Unerschrockener Lebensretter

Jede Menge Schiffe sind in dem Bereich unterwegs, auf der linken Rheinseite in der Nähe vom Restaurant „Zur Rheinfähre“ zog der Retter den Mann aus dem Wasser. Foto: Latzel

Niederrhein Auf der Höhe von Haffen-Mehr auf der anderen Rheinseite wäre fast ein 84-jähriger Mann ertrunken. Thomas Behrendt zog ihn aus dem Rhein. Andere Zeugen dagegen sahen nur zu oder filmten die Szene mit dem Handy.

Von Sebastian Latzel

Es sollte eigentlich nur ein schöner ausgedehnter Sonntagsspaziergang sein. Er wurde für Thomas Behrendt und seine Familie zu einem Einsatz, der einem Mann das Leben retten sollte. Am Sonntagmorgen genoss der 39-Jährige zusammen mit seiner Frau und dem elfjährigen Sohn das schöne Wetter am Fähranleger gegenüber von Bislich. In der Nähe des Restaurants „Zur Rheinfähre“ wollte der frühere Soldat seinem Sohn Luftabwehrbunker aus dem 2. Weltkrieg zeigen. Doch innerhalb von wenigen Augenblicken wurde aus dem entspannten Sonntagsausflug ein Einsatz auf Leben und Tod.

Thomas Behrendt glaubte nämlich seinen Augen nicht zu trauen, als ein Mann vom Ponton am Fähranleger plötzlich und unvermittelt in den Rhein sprang. „Da habe ich sofort gewusst, dass ich jetzt schnell reagieren muss“, berichtet der 39-Jährige. Durch die starke Strömung war der Mann im Wasser schon wenige Sekunden später auf gleicher Höhe von Thomas Behrendt, der ans Ufer gerannt war. Er ging knietief ins Wasser, versuchte den Mann zu packen. Doch das gelang nicht, der Körper wurde vom Strom weggezogen. Inzwischen rief Behrendt einem Passanten zu, er solle die Rettungskräfte alarmieren, lief gleichzeitig weiter am Rhein entlang und ließ den Mann im Wasser nicht aus den Augen. Glücklicherweise wurde der Stück für Stück näher ans Ufer getrieben. Thomas Behrendt bekam ihn ein zweites Mal zu fassen, wieder wurde er weggerissen. Schließlich stoppte ein Stein am Ufer den Körper und ihm gelang es, den Mann so weit ans Ufer zu ziehen, dass er nicht mehr vom Fluss weitergerissen werden konnte.

Thomas Behrendt aus Moers rettete einen Mann bei Xanten aus dem Rhein. Foto: Behrendt

„Ich habe einer Frau zugerufen, dass sie mir ihr Handtuch geben soll, damit habe ich den Oberkörper des Mannes abgedeckt. Der hat gerufen: Ich spüre meine Beine nicht mehr“, berichtet Behrendt. Der Mann sei zwar nicht schwer gewesen, aber er habe drei Jacken übereinander getragen. Unter anderem eine blaue Daunenjacke. Die hatte für manchen zunächst nach einer Rettungsweste ausgesehen.

Die Kleidung hatte sich mit Wasser vollgesogen. „Daher konnte ich ihn alleine nicht aus dem Wasser ziehen“, berichtet Behrendt. Das gelang ihm schließlich zusammen mit dem Notarzt, der kurz darauf am Ufer eintraf. Er versorgte den völlig entkräfteten Mann. Inzwischen war auch die Feuerwehr eingetroffen, die ihn zum Krankenwagen brachte, der zum Hospital nach Xanten fuhr.

Dass er helfen musste, sei keine Frage gewesen, sagt Behrendt. Panik habe er nicht gehabt, sondern ruhig das Risiko abgewogen. „Wichtig ist, sich nicht selbst in Lebensgefahr zu bringen.“ Kurzzeitig sei der Mann weit weg vom Ufer gewesen, in diesem Moment wäre es zu gefährlich gewesen, ins Wasser zu gehen. „Denn da waren auch jede Menge Schiffe unterwegs.“ Aber als der Mann auf das Ufer zutrieb, habe er sofort reagiert. Brenzlige Situationen habe er auch in seiner Zeit als Berufssoldat bei Einsätzen im Ausland erlebt, auch sein momentaner Beruf ist nicht ohne Risiko: Thomas Behrendt arbeitet als Höhenkletterer auf Anlagen ab 98 Meter.

Der Moerser kann aber nur den Kopf über die anderen Augenzeugen schütteln. Es hätten sich zahlreiche Menschen in dem Bereich aufgehalten. Richtig geholfen habe niemand. Im Gegenteil: „Viele habe Fotos gemacht oder ein Video gedreht statt anzupacken“, berichtet er.

Die Hintergründe des Vorfalls sind unklar. Es war wohl kein typischer Badeunfall. Behrendt vermutet, dass der ältere Mann absichtlich in den Rhein gesprungen ist. Er habe gerufen „Ich will nicht mehr“. Der Mann ist 84 Jahre und kommt aus Xanten, so die Polizei.