Initiative „Emmergruen“ Ein Waldgarten voller Leckerbissen

Es hat ein bisschen was vom Schlaraffenland: Einfach um die Ecke gehen, um ein paar Äpfel fürs Frühstück zu pflücken zusammen mit etwas Gemüse und Kräutern fürs Mittagessen. Und sich dann vielleicht noch kurz in der Sonne oder im Schatten niederzulassen und einem Vogelkonzert zu lauschen. Das ist es, was Sabine Kroeze und Hafize Oezden mit ihrer Initiative „Emmergruen“ im Sinn haben: Die beiden wollen einen essbaren Waldgarten in Emmerich wachsen lassen. Einen Garten, der nach dem Vorbild der Natur angelegt wird und den man sich nach ein paar Jahren im Prinzip fast völlig selbst überlassen kann.