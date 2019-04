Interview Margret Derksen : Das Land als Lebensgefühl

Haffens Ortsvorsteherin Margret Derksen vor einer Fotowand mit der Ansicht des Dorfes. Foto: Derksen

HAFFEN Am 5. Mai findet in Haffen das Dorffest statt. Dabei werden auch die Sieger eines Fotowettbewerbs geehrt, den es in diesem Jahr im Vorfeld des Festes zum ersten Mal gibt. RP-Redakteur Markus Balser sprach darüber mit Haffens Ortsvorsteherin Margret Derksen, die auf viele Teilnehmer hofft.

Wie sind Sie auf die Idee mit dem Fotowettbewerb gekommen?

Margret Derksen Die Idee zum Fotowettbewerb kam mir ganz spontan. Ich habe überlegt, mir ein T-Shirt für diesen Tag drucken zu lassen und deshalb über ein Motto sinniert. Als mir das einfiel, war der Schritt zum Fotowettbewerb nicht mehr weit.

Das Motto lautet „Ich bin Dorfkind und das ist gut so“. Also ist als Motiv das Landleben gefragt?

Derksen Landleben in dem Sinne, dass es manchmal Momente oder Situationen gibt, die einem ein bestimmtes Lebensgefühl vermitteln, sinnbildlich eben. Gerüche gehören auch dazu, die kann man aber schlecht festhalten. Aber ich denke, das kennt jeder; ich sehe ein Bild und fühle mich in eine Atmosphäre versetzt. Und hier soll die Atmosphäre das Landleben sein und das Gefühl, es ist toll hier zu leben. Ist es ja auch.

Wer entscheidet, welches Bild das originellste oder schönste ist?

Derksen Als Jury möchten wir das Publikum nehmen. Wir drucken die Bilder aus und auf dem Dorfplatz können die Besucher dann auswählen. Wenn es sich dafür verwenden lässt,. erhält der Gewinner ein bedrucktes T-Shirt mit dem Foto und dem Motto des Wettbewerbs.

An wen schicke ich das Bild, wenn es im Kasten ist?

Derksen Die Bilder bitte bis zum 1. Mai an Dorfkind.haffen@web.de senden. Wer noch Bilder vor dem digitalen Zeitalter hat, darf sie mir in den Briefkasten werfen. Ich anonymisiere alle und nehme somit an der Prämierung nicht teil.

Was ist beim Dorffest sonst noch geplant?

Derksen Da der Kindergarten mit uns feiert, wird es viele Spielangebote für die Kleinen geben. Daneben kann Fußball oder Boule gespielt werden. Verschiedene Tanzgruppen präsentieren sich, die Feuerwehr stellt ihre Fahrzeuge aus und vieles mehr. Alle Überraschungen werden nicht verraten. Soviel aber : Caféteria, Grill und Getränkestand sind auch dabei. Beginn ist um 11 Uhr mit einem unspektakulären Fassanstich.

