Millionen-Streit in Emmerich Erster Vorschlag im Gesamtschul-Streit liegt auf dem Tisch

Es geht darum, wie viel Geld Emmerich in den Neubau und die Sanierung der Schule am Standort Grollscher Weg investiert. SPD, Grüne und die Stadtverwaltung waren bereit, bis zu 37 Millionen Euro in den kommenden Jahren auszugeben. Das war auch Beschlusslage im Sommer 2022.