Jugend musiziert : Erster Preis für junge „Haldern Strings“-Cellisten

HALDERN Johanna Senger, Louis Döring, Sebastian Dünck-Kerst und Johannes Lehnen haben bei „Jugend musiziert“ den ersten Platz belegt und nehmen im März am Landeswettbewerb in Essen teil.

(RP) Beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ errangen junge Cellisten der Haldern Strings den ersten Preis im Regionalwettbewerb im Kreis Kleve. Johanna Senger, Louis Döring, Sebastian Dünck-Kerst und Johannes Lehnen („Junge Streicher Kevelaer) bilden seit ein paar Monaten das „Lexis Celloquartett“ und traten gemeinsam in der Altersgruppe 2 (zehn bis zwölf Jahre) an. Über mehrere Monate der Vorbereitung mit ihrem Lehrer Ole Hansen wurden die vier zu einem ganz besonders gutes Team. Als Ergebnis wurden sie mit 23 Punkten zum Landeswettbewerb (20. bis 24. März) weitergeleitet. Wer die vier jungen Cellisten hören will, kann dies am 16. Februar im Museum Koenrad Bosman zur Ausstellungseröffnung von Ulrike Donié (11.30 Uhr).